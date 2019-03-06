فرقاطة روسية تقترب من بريطانيا

أعلن ذلك، اليوم الأربعاء، جهاز الإعلام التابع للقوات البحرية الروسية، مشيرا إلى أن المجموعة تقودها فرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف".

© Sputnik . Alexandr Galperin البحرية الروسية تطلق صواريخ من فرقاطة الأدميرال غورشكوف (فيديو)

وغادرت المجموعة قاعدة سيفيرومورسك في شمال روسيا، يوم 26 فبراير/شباط، متوجهة إلى المحيط العالمي في مهمة تأمين الوجود العسكري الروسي في أنحاء المحيط العالمي.

وقال العقيد فاديم سيرغا، رئيس جهاز الإعلام، إن هذه هي المرة الأولى التي تذهب فيها فرقاطة "غورشكوف" إلى المحيط العالمي.

وتعد الفرقاطة التي تحمل اسم الأميرال الروسي السوفيتي غورشكوف، الفرقاطة الأولى من فئة 22350. وتسلّح الفرقاطة بصواريخ "كاليبر".

وصمم صاروخ "كاليبر" للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من فئة "ياسين". ثم أصبح سلاحا للغواصات الأخرى من فئة 636 وسفن السطح.

ويصل مدى صاروخ "كاليبر" إلى 2.5 ألف كيلومتر. وتم استخدامه للمرة الأولى، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما قصفت 26 صاروخا من طراز "كاليبر" انطلقت من بحر قزوين، مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.