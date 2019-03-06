تحديد منصة إطلاق "بوسيدون" الروسي

وقال مصدر صناعي عسكري إن غواصة "بلغورود" اختيرت لحمل طوربيدات "بوسيدون".

ولا تزال غواصة "بلغورود" قيد الإنشاء، وستخرج من ترسانة بناء السفن "سيفماش" في النصف الثاني من عام 2019.

ويُتوقع أن تنضم غواصة "بلغورود" إلى الأسطول الروسي في عام 2020. وتقدر الغواصة على حمل 6 طوربيدات "بوسيدون".

ويتواصل العمل في صنع غواصة أخرى صممت لحمل طوربيدات "بوسيدون". ويُتوقع أن تنضم هذه الغواصة التي تحمل اسم مدينة خاباروفسك" إلى الأسطول الروسي في عام 2022.

وما يسمى بـ"بوسيدون" عبارة عن آلة روبوتية تستطيع السير تحت الماء بسرعة تزيد على 200 كيلومتر في الساعة، وتقدر على حمل رأس نووي تقدّر قوته بـ2 ميغاطنّ. وتستطيع هذه الآلة الغوص إلى ما يزيد على 1000 متر.