روسيا ترصد 5 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 5 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (3) وإدلب (2)، في حين رصد الجانب التركي 28 خرقا في محافظات اللاذقية (9) وحلب (9) وحماة (6) وإدلب (4).

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

موسكو- سبوتنيك . وأشارت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ 2076 عملية إنسانية، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3290.48 طن.

وخلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.