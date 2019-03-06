بوتين يعلن الكشف عن أكثر من 460 عميلا لأجهزة أمن أجنبية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه بالهيئة القيادية لجهاز الأمن الروسي، أن أجهزة مكافحة التجسس كشفت عن نشاط 129 موظفا و465 عميلا لأجهزة أمن أجنبية.

وقال بوتين: "لقد عملت وكالة مكافحة التجسس بشكل فعال. وبفضل العمليات الخاصة، تم الكشف عن نشاط 129 موظفا و465 عميلا لأجهزة أمن أجنبية".

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بمثابة قاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية

وتابع: "وكالات الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في الاتجاه الروسي، وهناك حاجة إلى حماية البيانات المهمة بالنسبة لروسيا بصورة موثوقة".

وأضاف: "إننا نرى أن وكالات الاستخبارات الأجنبية تسعى إلى زيادة نشاطها في الاتجاه الروسي، وتسعى بكل الطرق إلى الوصول إلى المعلومات ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. لذلك، عليكم العمل بطريقة آمنة".

كما ذكر أن "رجال الاستخبارات الأجنبية يحاولون التأثير على الأحداث داخل روسيا، كما حدث في السابق، وربما أكثر". وقال: "يجب أن يكون العمل فعالا، ويوميا وبالأساليب الحديثة".