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14:44 06 مارس/ آذار 2019
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    تجربة صاروخ بوريفيستنيك

    صاروخ نووي روسي جديد يرأف بالبيئة ولا يرحم الأعداء (فيديو)

    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا
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    يعتبر ما يسمى بـ"بوريفيستنيك" (طائر النوء) من الأسلحة الروسية الأكثر غموضا.

    وبات معلوما في عام 2018 أن روسيا تقوم بصنع الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "بوريفيستنيك". ثم كشف رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين أن صاروخ "بوريفيستنيك" يعمل بالطاقة النووية.

    ماذا يظهر الفيديو

    لقد نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر لحظة إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" من المنصة الأرضية.

    كما يظهر في الفيديو المصنع الذي ينتج صواريخ "بوريفيستنيك". وتبدو هناك صواريخ ملونة باللون الأحمر. وهذا يعني أن الأشياء المعروضة نماذج تجريبية، ذلك أن اللون الأحمر يمكّن من متابعة الصاروخ بسهولة أثناء اختباره في الجو.

    ويشبه صاروخ "بوريفيستنيك" صاروخ X-101 الذي ينطلق من الطائرة، ولكن "بوريفيستنيك" أكبر حجما من صاروخ X-101.

    وأظهرت المقارنة بين طول قامة المهندسين في مصنع الصواريخ وطول الصاروخ الذي ظهر في الفيلم أن طول الصاروخ الجديد يتراوح بين 9 و11 مترا بينما يزيد طول صاروخ X-101 قليلا على 7 أمتار. ولا عجب، فصاروخ "بوريفيستنيك" يحتوي على مفاعل نووي كامل.

    وثمة اختلاف آخر، فجناح صاروخ "بوريفيستنيك" يقع في الجزء العلوي من الصاروخ بينما يقع جناح صاروخ X-101 في الجزء السفلي.

    كيف يعمل

    ومبدأ عمل صاروخ "بوريفيستنيك" بسيط، فالصاروخ يطير بفضل الهواء الساخن جدا الذي يتم تسخينه بالطاقة الحرارية التي تنتجها السخانات القوية التي تعمل بالطاقة النووية. ويعطي اندفاع الهواء الساخن دفعا قويا للصاروخ.

    وتقع سخانات الهواء تحت الصاروخ. وربما لهذا السبب تم رفع جناح الصاروخ إلى الأعلى لكيلا يعيق عمل سخانات الهواء.

    والأغلب ظنا أن صاروخ "بوريفيستنيك" سينطلق من منصة أرضية متحركة لأنه لا يمكن أن ينطلق صاروخ ثقيل كهذا من الطائرة.

    لا يخلف آثارا

    وادعت مصادر غربية أن صاروخ "بوريفيستنيك" يهدد سلامة البيئة لأنه يخلف آثارا مشعة.

    في الحقيقة لا يمكن أن يخلف صاروخ "بوريفيستنيك" أية آثار تكشف عن وجوده، فالصاروخ الذي يخلف آثارا يسهل اكتشافه ولا يصعب تحديد مساره.

    وفُهم مما قاله الرئيس بوتين أن صانع صاروخ "بوريفيستنيك" حرص على تفادي ما يمكن أن يكشف عن وجود الصاروخ. فقد قال بوتين إن الصاروخ الجديد سيستطيع التجوال في منطقة محددة خلال مدة طويلة، ثم يتحرك نحو هدف محدد لدى تلقي الأوامر، أي أنه يجب أن يكون خفيا خلال جولاته.

    كيف يصل إلى الهدف

    والسؤال الأهم عن صاروخ "بوريفيستنيك" هو كيف يتمسك بالمسار المحدد له خلال رحلة قد تدوم أياما؟

    الأغلب ظنا أنه لن يعتمد على نظام الملاحة الذي يحدد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية وإنما سيحدد مواقعه استنادا إلى معالم المنطقة مثل الجبال والتلال والمنعطفات النهرية.

    وعندما يطير صاروخ  "بوريفيستنيك" فوق المحيط الذي يخلو من الجبال والتلال والجسور وغير ذلك من المعالم الإرشادية فإنه يكون قد تأكد من مساره أو صححه حين طار فوق اليابسة ووصل إلى أطرافها.

    ويُعتقد أن صناع صاروخ "بوريفيستنيك" يركزون الآن على نظام الملاحة. وعندما يكملون العمل على نظام الملاحة سيتحدد وقت دخول صاروخ "بوريفيستنيك"، وهو صاروخ فتّاك لا ريب، الخدمة العسكرية.

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