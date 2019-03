روسيا تعتمد قواعد جديدة وتفرض سيطرتها على طريق بحر الشمال

وقد أعرب ممثلو الولايات المتحدة مرارا عن اهتمامهم بهذا الطريق البحري، معلنين أن روسيا لا تملك الحق بأن تملي شروطها في تلك المنطقة، إلا أن الوضع سيتغير بعد اعتماد القواعد الجديدة.

وستضطر السفن الحربية لإعلام روسيا عن العبور قبل 45 يوما، كما تلزم باصطحاب دليل روسي معها.

ويرى الخبراء أن روسيا تحتفظ بحق رفض مرور السفن، وفي حال العبور غير المصرح به ستكون روسيا قادرة على اتخاذ التدابير الطارئة، حتى احتجاز أو تدمير السفينة.

وقد تم وضع القواعد بسبب زيادة الأنشطة البحرية لمختلف الدول في منطقة القطب الشمالي، بهدف الحفاظ على السيطرة على البيئة والشحن التجاري.

وقال قائد القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية كورتيس سكاباروتي خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة مستعدة لاحتواء روسيا في القطب الشمالي لأن لديها مصالح في الموارد والشحن التجاري.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودول الناتو تبدي اهتماما بالشمال الروسي منذ فترة طويلة ولا تقتصر بالتصريحات. فقد اجتازت سفينة الدعم البحري الفرنسية "رونا" طريق بحر الشمال في العام الماضي دون سابق إنذار. وصرح قائد السفينة حينها أن الغرض من الرحلة يكمن في زيادة التعرف بالمنطقة.

ويشار إلى أن قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الأدميرال جيمس فوغو، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا والصين بالهيمنة على القطب الشمالي والسيطرة على طريق بحر الشمال.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الجنرال ديفيد جولدفين، عن استراتيجية جديدة لشن حرب ضد روسيا، والتي تشمل "غزوا خفيا" في عمق الأراضي الروسية ومهاجمة الأماكن الأقل حماية.