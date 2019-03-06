المدعي العام الروسي لا يرى مشاكل في التعاون مع محكمة العدل الأوروبية والإنتربول

أعلن المدعي العام الروسي، يوري تشايكا، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد مشاكل في تعاون روسيا مع محكمة العدل الأوروبية والإنتربول.

أثينا — سبوتنيك. وقال المدعي العام للصحفيين الروس، ردا على سؤال حول التعاون "ليس لدينا أية مشاكل خاصة مع محكمة العدل الأوروبية، نحن لا نواجه مشاكل، وليس لدينا مشاكل مع الإنتربول أيضا".

ووفقا له، فإن رئيس أحد أقسام الإدارة الرئيسية للتعاون الدولي، التابعة لمكتب المدعي العام الروسي، هو عضو في لجنة الملفات.

وأضاف المدعي العام "هذه لجنة رئيسية، نحن نعمل بنشاط على هذه القضية، لا أرى أي مشاكل في هذا الصدد".

هذا وكان تشايكا، قد أجرى محادثات في اليونان مع وزير العدل اليوناني والمدعي العام ورئيس المحكمة العليا، هناك.