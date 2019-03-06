روسيا: محاولة واشنطن عرقلة صفقة "إس-400" مع تركيا يدل على ضعفها في سوق السلاح

قال مدير قسم منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، إن محاولات واشنطن إحباط صفقة "إس-400" مع تركيا يدل على ضعفها في سوق الأسلحة.

وأضاف يرماكوف لوكالة "سبوتنيك: "يجري حالياً تنفيذ عقد توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا ويجري تنفيذها وفق الجدول الزمني بدقة. ومن المفترض أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الحالي. نحن على علم بالضغط الذي مارسته واشنطن بشكل غير رسمي على أنقرة من أجل إحباط هذه الصفقة".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN وزير الخارجية التركي: حلفاؤنا لا يشعرون بالراحة من شراء تركيا منظومة صواريخ إس-400

وتابع "وهذا دليل على ضعف موقف الولايات المتحدة، وهو عدم القدرة على تقديم سعر وجودة أفضل للمنتجات العسكرية في السوق العالمية أكثر مما نقدمه نحن".

وقال إن واشنطن "لا تمتلك سوى قوة ضغط سياسي غير مجدية، لكن الدول ذات السيادة، لا تمتثل إلى مثل هذه الضغوط".

واختتم قائلا " نحن نقدر تقديرا عاليا الموقف المسؤول من القيادة التركية ، التي أكدت مرارا وتكرارا أنه لا يوجد طريق العودة في إطار هذا العقد. نحن نفهم تماما رغبة أنقرة في الحصول على نظام الدفاع الجوي، الذي من شأنه أن يلبي على أفضل وجه المصالح الأمنية لتركيا".

ووقعت روسيا والهند العقد الخاص بتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400"ة إلى الهند في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018. ويكلف شراء خمسة أفواج من أحدث صواريخ الدفاع الجوي بالنسبة لنيودلهي ما قيمته 5.43 مليار دولار. وبذلك تصبح الهند هي الدولة الأجنبية الثالثة في العالم التي تحصل على هذه المنظومات بعد الصين وتركيا.