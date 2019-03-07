مدرعة "بي تي إر-82" تحقق نجاحا في سوريا

وتعتبر هذه العربة، وهي ناقلة الجنود "بي تي إر-87"، من أفضل المدرعات في العالم، وهي مسلحة بمدفع "2أ42" من عيار 30 ملم ورشاش بي كا تي إم" من عيار 7.62 ملم. كما يمكن تسليحها بقذائف "إس-8" الصاروخية غير الموجهة وصواريخ "أتاكا تي" و"كورنيت" الموجهة المضادة للدبابات.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation "جدار صاروخي روسي" يمتد من سوريا إلى المحيط الشمالي

وتزن عربة "بي تي إر-87" 16000 كيلوغرام. وتبلغ سرعتها القصوى 90 كيلومترا في الساعة. وتستطيع العربة السير على سطح الماء بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ800 كيلومتر.

ويرى الخبراء العسكريون أنه من الضروري أن تجد عربة "بي تي إر-87" استخداما لها في روسيا وخارجها.

وتعتبر عربة "بي تي إر-87" امتدادا لسلسة المدرعات التي تتوجها عربة "بي تي إر-82".

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى استخدام مدرعات "بي تي إر-82" خلال الحرب السورية ضد الإرهاب بنجاح.