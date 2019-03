مدرعة "بي تي إر-82" تحقق نجاحا في سوريا

وتعتبر هذه العربة، وهي ناقلة الجنود "بي تي إر-87"، من أفضل المدرعات في العالم، وهي مسلحة بمدفع "2أ42" من عيار 30 ملم ورشاش بي كا تي إم" من عيار 7.62 ملم. كما يمكن تسليحها بقذائف "إس-8" الصاروخية غير الموجهة وصواريخ "أتاكا تي" و"كورنيت" الموجهة المضادة للدبابات.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation