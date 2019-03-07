بوتين يبحث قضايا سوريا والأمن والتهديدات الخارجية مع مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بحث خلاله الشأن السوري مع التركيز على الأوضاع في مخيم "الركبان" للاجئين الذين يتم استعمالهم كدروع بشرية، كما تطرق إلى نشاط الاستخبارات الأجنبية قرب الحدود الروسية.