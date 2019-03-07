"شيطانة الليل" من موسكو... أول امرأة في العالم تسقط الطائرة المعادية

وبعدما اعتدت ألمانيا النازية على روسيا في 22 يونيو/حزيران 1941، تم في روسيا تشكيل 3 أفواج للطيران العسكري من المتطوعات. وكان أحدها نسائيًا تماما، حيث لم يسمح للرجال بالانتساب إليه طيلة الحرب.

وقام هذا الفوج بـ24 ألف طلعة جوية قتالية. وكان العدد الأكبر من أوسمة الدولة التي منحت للطيارات من نصيب هذا الفوج.

شيطانات الليل

وسمّى الطيارون الألمان الطيارات الروسيات بـ"شيطانات الليل" لأنهم خشوا تكتيكهن الناجح ولأنهن قمن بمهمتهن القتالية بالليل في الغالب.

وأصبحت إحدى "الشيطانات"، ليديا ليتفياك، أول امرأة في العالم أسقطت الطائرة المعادية. وتم ذلك في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول من عام 1942. وكانت ليديا ليتفياك حينئذ في ربيعها الحادي والعشرين.

© Sputnik . الطيارات ليديا ليتفياك (يسار) وكاتيا بودانوفا وماشا كوزنيتسوفا عند طائرة "ياك-1"

واجهت الطيار المتمرس

وأسقطت ليديا ليتفياك في ذلك اليوم طائرتين من طائرات الغزاة الألمان قاد إحداهما الطيار المتمرس أروين ماير الذي تمكن من مغادرة طائرته قبل أن تتحطم، ووقع في أسر القوات الروسية. ورجا الأسير ماير أن يرى الطيار الروسي الذي أسقط طائرته. وأصابه ذهول شديد عندما رأى ليديا ليتفياك.

ابنة موسكو

وولدت ليديا ليتفياك في موسكو. وتعلمت قيادة الطائرة في الخامسة عشر من عمرها. وكانت المعركة التي أسقطت فيها الطائرتين الألمانيتين معركتها الثامنة. ثم قامت ليديا ليتفياك بـ268 طلعة جوية قتالية وأسقطت 12 طائرة معادية أخرى.

وأسقطت ليديا ليتفياك الطائرة الألمانية الرابعة عشر في الترتيب التسلسلي في أول أغسطس/آب 1943 حين واجهت مع 5 مقاتلات روسية أخرى، 42 طائرة ألمانية. وأصبحت تلك المعركة معركتها الأخيرة، ففي ذلك اليوم لم تعد الطائرة "ياك-1" رقم 23 التي طارت عليها ليديا ليتفياك، إلى المطار.