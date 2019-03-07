الخارجية الروسية عن ضغوطات أمريكا على كوبا: واشنطن توسع حدود الحصار غير الشرعي

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قالت زاخاروفا خلال إيجاز إعلامي، في معرض تعليقها على التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكان حول زيادة شدة الضغوطات على كوبا "ها هي محاولة أمريكية واضحة وغير شرعية لفرض حصار اقتصادي على كوبا وإقامة حواجز إضافية للحيلولة دون تنميتها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التحولات الجارية هناك على قدم وساق".
وأجابت بنفسها "لن يبقى هناك شيء اسمه اقتصاد".
وأشارت زاخاروفا إلى ضرورة أن يدرك المرء ما هي الظروف التي يعيش فيها سكان دول أمريكا اللاتينية سعيا منهم إلى أن يبقوا على قيد الحياة، وهم "خاضعون للعقوبات التي تقوم الولايات المتحدة بفرضها على دولهم".
يذكر أنه سبق وتعهد مستشار الرئيس الأمريكي، جون بولتون، بزيادة شدة الضغط الاقتصادي على كوبا، وتحديدا على عسكرييها وأجهزة المخابرات "جراء زيادة دورهم في أحداث فنزويلا".
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