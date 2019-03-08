انطلاق مناورات روسية تركية في البحر الأسود

موسكو- سبوتنيك وقال روليف "قام طاقم مؤلف من سفينتين من قاعدة نوفوروسيسك العسكرية التابعة لأسطول البحر الأسود وسفينة دورية فاسيلي بيتكوف و كاسحة ألغام البحر فالنتين بيكول بتدريبات مشتركة تركية روسية تحت عنوان باسيكس مع طاقم السفن. أكشاي وبورجازادا كاسحة الألغام".

وكانت سفينتان تابعتان للقوات البحرية التركية — الحراقة " كورفيت" "بورغا زاده" وكاسحة الألغام "أكتشاي" وصلتا ميناء نوفوروسيسك الروسي أول من أمس. وذلك في إطار مشاركتهما في تدريبات تجريها قيادة القوات البحرية التركية تحت عنوان " الوطن الأزرق — 2019".

وقال رئيس قسم إدارة المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، المقدم البحري اليكسي رولوف: "قامت أحدث الحراقات التركية "بورغا زاده" وكاسحة الألغام "أكتشاي" بزيارة عمل إلى ميناء نوفوروسيسك. وذلك في إطار مشاركتهما في التدريبات التي تجريها قيادة القوات البحرية التركية تحت عنوان " الوطن الأزرق".