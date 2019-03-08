بوتين يهنئ النساء بيوم المرأة العالمي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حسبما أفاد المكتب الصحفي في الكرملين.

وقال بوتين :

"نحن نعلم أن حنانكن وكرمكن الروحي لا حدود له. نعم، هذه من صفاتكن الاساسية. لكنكن، أيتها النساء الأعزاء، في العمل ومع الأشخاص المقربين منكن تضاعفون هذه الصفة بمقدار مائة ضعف".

وأشار إلى أن المرأة الروسية هي موظف موثوق به وقائدة مسؤولة تعرف كيف تأخذ بعين الاعتبار جميع التفاصيل الدقيقة.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين يمتطي حصان خيالة الشرطة ويتجول على متنه (فيديو)

وأضاف قائلا: "من الصعب تخيل تاريخ بلادنا وتنميتها دون المساهمة الإبداعية للمرأة الروسية العظيمة. واليوم تستطيع المرأة العمل في مختلف المجالات على اختلاف المستويات مهما ارتفعت."

ووعد الرئيس الروسي بأن يسعى الرجال لضمان أن "تشعر النساء دائمًا بالأمن والأمان".

وفي الختام ، تمنى لهن الصحة والسعادة.

يذكر أن نساء العالم يحتفلن بعيد المرأة في الثامن من آذار / مارس من كل عام.