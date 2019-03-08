تعرف على أفضل ملعب في العالم

نشر موقع stadiumdb.com قائمة لأفضل الملاعب في العالم لسنة 2019 حيث احتل أحد ملاعب روسيا المركز الأول في القائمة.

وأظهرت نتائج التصويت التي نشرت على الصفحة الرسمية على تويتر أن ملعب "فولغوغراد أرينا" هو أفضل ملعب في العالم.

وتضمنت المراكز الثلاثة الاولى ملعبين روسيين آخرين، فقد جاء في المركز الثاني ملعب "سمارا أرينا" ، يليه ملعب "نيجني نوفغورود".

ووفقا للموقع لأول مرة في تاريخ التصويت كانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب بلد واحد.

© Sputnik . Aleksey Filippov ملعب فولغوغراد أرينا

يذكر أن ملعب "سامارا أرينا" هو الملعب الرئيسي لنادي كريليا سوفيتوف. واستضاف الملعب خلال نهائيات كأس العالم 2018، ست مباريات، من بينها مباراة في دور الستة عشر، وأخرى في ربع النهائي.

وتم بناء ملعب "فولغوغراد أرينا" في مدينة روسية تحمل الاسم نفسه ليستضيف 4 مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018، منها مباراة مصر والسعودية، بجانب مباريات تونس وإنجلترا، نيجيريا وإيسلندا، واليابان وبولندا. وبلغت تكلفة البناء 16.367 مليار روبل.