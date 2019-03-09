"أرماتا" تحل مشكلة يعاني منها جنود الدبابات

تم توفير كل أسباب الراحة لطاقم أحدث دبابة روسية.

أعلن ذلك إيليا بارانوف، مسؤول مكتب أورال لتصميم آليات النقل، بقوله إنه تم تزويد دبابة "أرماتا" بالمرحاض.

Ministry of Defence of the Russian Federation "أرماتا" تفوق كفاءة دبابات العالم

وتخلو الدبابات من دورة المياه وهو ما يخلق مشكلة لجنود الدبابات الذين يضطرون للبقاء داخل الدبابات لفترات طويلة.

ونوه المسؤول إلى أن دبابة "أرماتا" هي الدبابة الوحيدة التي حلت فيها هذه المشكلة بتزويدها بالمرحاض.

وصُممت دبابة "أرماتا" لبقاء طاقمها داخلها لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية ستتسلم 12 دبابة محدثة من طراز "تي-14 "أرماتا" خلال عام 2019.

وأشار إلى أن الخبراء الغربيين اعترفوا بعدم قدرة دبابات حلف شمال الأطلسي على مقارعة دبابة "أرماتا" الروسية.