قدرة "فتاكة" لرشاش "كلاشنيكوف 203" تسترعي انتباه الخبراء

وعرضت شركة "كلاشنيكوف" بندقيتها الجديدة المعروفة باسم "أ كا-203" (أي رشاش كلاشنيكوف 203) للعالم للمرة الأولى في عام 2019.

© Sputnik . Ilja Pitalev كلاشنيكوف... ماذا كان سيخترع لولا الحرب

واسترعى رشاش "أ كا-203" اهتمام العالم خاصة بعد أن كشفت الشركة الروسية أنه سيتم تصنيع رشاشات "أ كا-203" في بلد أجنبي هو الهند.

ونال رشاش كلاشنيكوف الجديد تقدير مجلة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية. وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن الـ"أ كا 203 الفتّاك" يتمتع بجملة مزايا منها الوزن الخفيف والحجم الصغير والقدرة على تحمل الحرارة الشديدة.

جدير بالذكر أن الهند تعتبر من أهم شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وأكثر من 70 في المائة من أسلحة ومعدات الجيش الهندي من صنع روسي.