موسكو: نأمل أن تشرح سفارة أمريكا سلوك موظفها الذي حاول جلب القنبلة إلى المطار

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على حادث العثور على قنبلة تحتوي بداخلها صاعق تفجير دون مواد متفجرة في أمتعة موظف بالسفارة الأمريكية في مطار شيريميتيفو.

موسكو- سبوتنيك وقالت الوزارة أن الحادثة تعتبر "محاولة تنظيم استفزاز في أحد مرافق النقل".

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وأوضحت الخارجية الروسية، في تصريحات لوكالة " سبوتنيك "، أنه "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار دقة ضمان أمن روسيا، ليس فقط من الخارج، بتنظيم غارات استفزازية للسفن والطائرات الحربية بالقرب من حدودنا، ولكن أيضا من الداخل. وبإشراك موظفي سفارتهم".

وذكرت أن السفارة الأمريكية أُبلغت على الفور بحادثة القنبلة في أمتعة أحد موظفي البعثة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن موسكو تأمل أن تشرح السفارة الأمريكية سلوك موظفها الذي حاول جلب القنبلة إلى المطار.

وأضافت الوزارة أن موظفا في السفارة الأمريكية يرتبط ارتباطا مباشرا بالقوات المسلحة الأمريكية، هو من قام "بالاستفزاز في أحد مرافق النقل الروسية".

وتابعت الوزارة "عندما تم فحص أمتعة موظف في السفارة الأمريكية، جرى العثور على ما يشبه قذيفة هاون".

وقالت الوزارة إن "خبراء القنابل الذين تم استدعاؤهم أكدوا أن هذه بالفعل هي قذيفة مع صاعق تفجير، ولكن دون وجود للمادة المتفجرة، رغم أن آثارها كانت موجودة داخل الهيكل".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية "أبلغت السفارة الأمريكية على الفور بالحادث عبر الخط الإداري لوزارة الداخلية الروسية في مطار شيريميتيفو. ونأمل بأن تشرح سلوك موظفها".

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، فقد غادر موظف السفارة روسيا عقب إنهاء مهمته. وزعم أنه حصل على قنبلة فارغة لإضافتها "لمجموعته الشخصية". ونظرا لتأخر الأمريكي عن الرحلة، فقد جرى مساعدته في إعادة إصدار تذكرة جديدة وفي 14.35 بتوقيت موسكو سافر إلى نيويورك دون أي عوائق، ولكن دون أن يحمل معه تلك القنبلة".