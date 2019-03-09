موسكو: نأمل أن تشرح سفارة أمريكا سلوك موظفها الذي حاول جلب القنبلة إلى المطار

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موسكو: نأمل أن تشرح السفارة الأمريكية سلوك موظفها الذي حاول جلب القنبلة إلى المطار

يتبع…