شويغو: القوات الروسية حصلت على أكثر من 200 صاروخ بالستي

أعلن وزير الدفاع الروسي، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حصلت في الفترة ما بين 2012 -2018، على 109 صواريخ بالستية عابرة للقارات وعلى 108 صواريخ بالستية بحرية.

سبوتنيك. وقال الوزير أمام الجلسة الموسعة للجنة الدفاع في الدوما الروسي: "خلال 6 أعوام حصلت القوات المسلحة على 109 صواريخ بالستية عابرة للقارات من نوع "يارس" وعلى 108 صواريخ بالستية للغواصات وعلى 3 ثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري" وعلى 57 جهازا فضائيا و7 غواصات و17 منظومة صاروخية "بال" و"باستيون" و3712 دبابة حديثة وغيرها من الدروع، وعلى أكثر من الف طائرة ومروحية".

كما أشار شويغو إلى أن هذه الإضافات الصاروخية ساهمت بإعادة تسليح 12 فوجا عسكريا متخصصا بصواريخ "يارس" و 10 كتائب متخصصة بصواريخ "إسكندر".

بالإضافة إلى 13 فوجا للطيران من طراز "سو 24" و"سو 30 و31" و"ميغ 31"، بالإضافة إلى تجهيزات صاروخية شملت المروحيات العسكرية المختلفة.