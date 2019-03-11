شويغو: روسيا زادت عدد صواريخها المجنحة بمقدار 30 مرة خلال 6 سنوات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي تسلم أكثر من 1100 صاروخ مجنح خلال 6 سنوات، وقد زاد عدد حاملات الأسلحة العالية الدقة بأكثر من 12 مرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو في الجلسة الموسعة للجنة الدفاع بمجلس الدوما: "الإجراءات التي تم اتخاذها بحلول عام 2019 سمحت بزيادة عدد حاملات الأسلحة الطويلة المدى والعالية الدقة براً وبحراً وجواً أكثر من 12 مرة، والصواريخ المجنحة العالية الدقة، بأكثر من 30 مرة".

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وأشار الوزير الروسي في الجلسة الموسعة: "خلال 6 أعوام حصلت القوات المسلحة على 109 صواريخ بالستية عابرة للقارات من نوع "يارس" وعلى 108 صواريخ بالستية للغواصات وعلى 3 ثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري" وعلى 57 جهازا فضائيا و7 غواصات و17 منظومة صاروخية "بال" و"باستيون" و3712 دبابة حديثة وغيرها من الدروع، وعلى أكثر من الف طائرة ومروحية".

كما لفت إلى أن هذه الإضافات الصاروخية ساهمت بإعادة تسليح 12 فوجا عسكريا متخصصا بصواريخ "يارس" و 10 كتائب متخصصة بصواريخ "اسكندر".

بالإضافة إلى 13 فوجا للطيران من طراز "سو 24" و"سو 30 و31" و"ميغ 31"، بالإضافة إلى إضافات صاروخية شملت المروحيات العسكرية المختلفة.