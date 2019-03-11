روسيا تعلن عن زيادة قوتها العسكرية في القرم

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع موسع للجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: "تعزيز قوام القوات في شبه جزيرة القرم، والذي بدوره سيضمن حماية أراضي شبه الجزيرة ومصالح روسيا في البحر الأسود".
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.
وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتاً.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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