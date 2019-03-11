الرقابة المالية: منظمات غير ربحية في روسيا ما تزال تتلقى تمويلا أجنبيا

والجدير بالذكر أن قانونا صدر في روسيا، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، يلزم المنظمات السياسية غير الربحية التي تحصل على تمويل من خارج روسيا، بأن تكون مسجلة كـ"عملاء أجانب".
وفي صيف عام 2013، حصلت وزارة العدل الروسية على حق اعتبار المنظمات غير الربحية، "عملاء أجانب"، حسبما تراه ضروريا. وكانت المنظمات غير الربحية الروسية، قد عبرت مراراً عن احتجاجها على هذا القانون وحاولت الطعن به، بما في ذلك وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتضمن قائمة وزارة العدل الروسية "للعملاء الأجانب" في الوقت الحالي، أكثر من 100 منظمة غير ربحية
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