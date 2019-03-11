تأجيل زيارة لافروف إلى تركيا حتى الـ 18 من مارس

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن زيارة الوزير سيرغي لافروف، إلى تركيا قد تأجلت لمدة أسبوع بسبب تعديلات في جدول أعماله.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "نظراً للتعديلات في جدول أعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد تأجلت زيارته إلى تركيا (مدينة أنطاليا) المجدولة، للمشاركة في الجلسة السابعة لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، من الـ 12 إلى الـ 18 من شهر آذار/ مارس، وذلك بالاتفاق مع الجانب التركي".

هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت سابقاً، أن لافروف، سيشارك خلال زيارته إلى تركيا يومي 12-13 آذار/مارس الجاري، إلى جانب نظيره التركي، تشاووش مولود أوغلو، باجتماع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية الروسية المشتركة المنبثقة عن مجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى.