آخر لحظات الضحايا الروس في الطائرة الإثيوبية المنكوبة (فيديو)

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تويلدي جيبرميريام، وجود ثلاثة مواطنين روس، وآخرين من جنسيات أخرى بينهم 11 عربيا على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت جنوب شرقي أديس أبابا، صباح أمس الأحد.

ونشر الزوجان إيكاترينا وألكسندر بولياكوف آخر مقطع فيديو أثناء قضائهما فترة راحة في أفريقيا، وتتحدث فيه إيكاترينا عن الشمس والأجواء، وكلاهما يعمل في مصرف "سبيربنك". ولقيا حتفهما بتحطم الطائرة الإثيوبية، بالإضافة إلى المواطن الروسي المدرب المظلي سيرغي فياليكوف.

وكانت طائرة إثيوبية تحطمت، أمس الأحد، بينما كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".