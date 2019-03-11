تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسية إلى السودان

أعلن الناطق باسم الخارجية السودانية، أبو بكر الصديق، تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، التي كانت مقررة إلى السودان، إلى موعد غير محدد.

وقال الصديق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين إنه "تم تأجيل زيارة نائب وزير خارجية روسيا، بوغدانوف إلى موعد سيتم الاتفاق عليه لاحقا".

© Sputnik . Grigore Snsovev زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية الروسي إلى الخرطوم

وقال الصديق، في وقت سابق، إن بوغدانوف سيزور السودان في زيارة رسمية في غضون أسبوع.

وكانت صحيفة "الانتباهة" السودانية كشفت عن زيارة يقوم بها مسؤول روسي رفيع إلى الخرطوم بنهاية الأسبوع الجاري، وسيجري محادثات مع بعض المسؤولين بالدولة حول القضايا الداخلية بالبلاد، بجانب القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" المستقلة، أمس الأحد، عن مصادرها، أن "مسؤولا روسيا رفيع سيصل العاصمة الخرطوم مع نهاية الأسبوع الجاري"، مضيفة أنه "سيقابل عددا من المسؤولين السودانيين بالحكومة، وسيجري محادثات حول تطورات الداخلية في البلاد، بجانب تطورات الإقليمية والدولية".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة المسؤول الروسي "تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين التي ستشهد تطورات مهمة".