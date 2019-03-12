لافروف: طلب ترامب تخصيص أموال لمحاربة روسيا رشوة لدول الاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مشروع الميزانية الأمريكي الذي يتضمن تخصيص نصف مليار دولار لمساعدة الشركاء في محاربة التأثير الروسي في أوروبا هو بمثابة رشوة.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية: "ما نراه في طلب إدارة [ترامب] في إطار الميزانية للعام القادم فهو لا يدخل حيز الدبلوماسية، أو ربما يدخل حيز الدبلوماسية الأمريكية المعاصرة، التي تنتهي إما بالتهديدات أو بالعقوبات، أو كما يبدو، لمحاولة شراء الحلفاء".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، ستبحث خلال زيارة عمل إلى موسكو يومي 11-12 مارس/ آذار الجاري، العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهم قضايا السياسة الخارجية، وعلى وجه الخصوص، عملية التسوية السورية، وحالات الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكافحة الإرهاب الدولي، وآفاق حل الأزمة الداخلية الأوكرانية. كما سيجري التطرق إلى الوضع الحالي للحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي.