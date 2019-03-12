سيئول: نأمل أن يزور بوتين كوريا الجنوبية هذا العام

قال سفير جمهورية كوريا الجنوبية في موسكو، وو يون كون، اليوم الثلاثاء، إن سلطات كوريا الجنوبية تأمل بأن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بلاده في عام 2019، وأنه يجري الآن التنسيق حول مواعيد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

موسكو- سبوتنيك وفي هذا السياق قال السفير الكوري الجنوبي، لصحفيي وكالات الأنباء الروسية، "دعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، خلال زيارة روسيا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، الرئيس فلاديمير بوتين، لزيارة كوريا، ونحن نأمل بأن تتم الزيارة في العام الجاري".

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وتابع "أما فيما يتعلق بالجدول الزمني لهذه الزيارة فستجري مناقشته عبر القنوات الدبلوماسية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدولين الزمنيين الدبلوماسيين لرئيسي الدولتين".

ومنذ أواخر العام الماضي، تجري موسكو وسيؤول مشاورات حول مواعيد زيارة فلاديمير بوتين إلى كوريا الجنوبية.

وأشار السفير الكوري الجنوبي، وو يون كون، وقتئذ إلى أن الاتفاق حول زيارة بوتين إلى كوريا الجنوبية قد تم التوصل إليه في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أثناء زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى موسكو.