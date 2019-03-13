تصفية مسلح في مقاطعة سامارا وسط روسيا يخطط لأعمال إرهابية

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب عن تصفية مسلح في عملية خاصة في مقاطعة سامارا وسط روسيا، كان يخطط للقيام بعمل إرهابي.

وفق معطيات اللجنة، فإن عناصر الأمن الروسي حصلوا على معلومات عن وجود مسلح يخطط للقيام بعمل إرهابي.

© Photo / Public relations center of Federal Security Service تصفية مسلح كان يخطط لعمل إرهابي في داغستان الروسية

وقالت اللجنة في بيان: "طُلب من المسلح الذي كان في المنزل أن يلقي السلاح ويستسلم للسلطات. رداً على ذلك، فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد الاشتباك تم تحييده".

وتم العثور على أسلحة وذخيرة وأجهزة متفجرة في المنزل الذي يوجد فيه الإرهابي. ووفقا للبيانات الأولية، أراد ارتكاب هجوم إرهابي في منطقة فيها تجمع للناس.

تم تحديد هوية المسلح: لقد كان أحد مؤيدي إحدى المنظمات الإرهابية الدولية وحافظ على اتصاله بالإرهابيين في الخارج، وفقا لممثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتحاول أجهزة الاستخبارات معرفة من كان شريكه.