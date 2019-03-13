الكرملين: شدة "رهاب الروس" تزداد كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى نهاية لسياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا:

"تعلمون أن هذا أمر لا يخصنا، ليس صداعاً في رؤوسنا، إن هذا، على الأرجح، أمر داخلي أمريكي".

وأضاف قائلا: "بطبيعة الحال، فإن أي متخصص يعرف القليل عن تاريخ الولايات المتحدة الجديد والحديث يمكنه أن يتنبأ بسهولة بأنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ستزداد شدة "رهاب الروس"، لأن "رهاب الروس"، مع الأسف، يستخدم دائمًا باعتباره مصلحة انتخابية للولايات المتحدة الأمريكية وأداة من أدواتها".

يذكر أن هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اتهمت ل13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.

ونفت روسيا مرارا الاتهامات بتدخلها في العملية الانتخابية، وأكد الكرملين في وقت سابق أن الاتهامات عارية عن الصحة.