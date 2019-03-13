بيسكوف يحيل اتهامات بومبيو بشأن الضغط الروسي على أوكرانيا إلى الخارجية

أحال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى وزارة الخارجية الروسية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول الضغط الروسي على أوكرانيا من خلال الطاقة قائلا إن واشنطن لا تريد أن يعتمد حلفاؤها على الغاز الروسي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على طلب للتعليق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي:

"أنتم تعلمون، لن آخذ دور زملائي في وزارة الخارجية، فلندعهم يعلقون على تصريحات بومبيو، وخاصة تلك الغريبة من نوعها".

في وقت سابق، أعلن بومبيو أن روسيا "تستخدم خطوط الأنابيب للضغط، الضغط السياسي على أوكرانيا"، وقال أيضًا:"روسيا غزت أوكرانيا من أجل الوصول إلى احتياطيها من النفط والغاز".

وكانت روسيا قد رفضت، في وقت سابق، اتهامات الغرب بالتدخل في شؤون أوكرانيا وأعلنت، أنها مهتمة بتسوية النزاع الأوكراني الداخلي.