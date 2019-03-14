روسيا تحظر طيران "بوينغ 737 ماكس" في أجوائها

أعلن مدير الهيئة الطيران المدني الروسي، ألكسندر نيرادكو، عن حظر تحليق طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" في أجواء روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب يأمر بمنع تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9" . وقال نيرادكو للصحفيين: "هيئة الطيران المدني أرسلت عبر وسائل اتصالات الطيران مذكرة بلاغ عن حظر تحليق هذه الأنواع من الطائرات في أجواء روسيا الاتحادية حتى إشعار آخر".

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، "طراز 737 ماكس" منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.