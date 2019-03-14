خطة روسية طموحة لزيادة الإنفاق على تطوير العلوم بنسبة 54 % بحلول 2024

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الخميس، أن حجم الإنفاق الداخلي على تطوير العلوم في روسيا ينبغي أن يزداد بنسبة 54 في المئة بحلول عام 2024، ليصل إلى 1.9 ترليون روبل (نحو 29 مليار دولار).

موسكو — سبوتنيك. وقالت غوليكوفا في حفل توزيع جوائز حكومة روسيا الاتحادية لعام 2018 في مجال العلوم والتكنولوجيا: "علينا هنا، وعلى مدار الأعوام الستة القادمة، تحقيق معدلات عالية بما فيه الكفاية وأحجام كبيرة، من حيث زيادة النفقات الداخلية على البحوث والتطوير بحلول عام 2024 بنسبة 54 بالمئة، وجعلها تصل إلى 1.9 تريليون روبل 29 مليار دولار".

ولفتت غوليكوفا إلى أن هذه الموارد المالية ستخصص لتطوير العلوم على حساب جميع المصادر المتوفرة، مشيرة إلى أنه من بين مهام المشروع الوطني "العلوم" — إيصال روسيا إلى قائمة أفضل 5 دول العالم في البحث والتطوير، مما يزيد من جاذبية العمل داخل البلاد للعلماء الروس والأجانب.

ووزعت غوليكوفا في وقت سابق من اليوم، جوائز حكومية في مجال العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك وجوائز للأعمال في مجال الدفاع والأمن، بقيمة مليوني روبل لكل منها (أي 30.5 ألف دولار) ، وكذلك 7 جوائز سنوية للحكومة الروسية في مجال العلوم والتكنولوجيا للعلماء الشباب بمبلغ 500 ألف روبل لكل منها (حوالي 7.6 ألف دولار).

ويذكر أنه في عام 2018 حاز على الجوائز أصحاب 27 عملاً علمياً، منها 7 أعمال للعلماء الشباب. وذلك في مجالات الطب والطاقة والصحة والجيولوجيا وعلوم المواد والهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتكنولوجيا الحيوية والزراعة.

وحصل أكثر من 200 من المتقدمين على جوائز وتم منحهم بلقب "الحائز على جائزة حكومة روسيا الاتحادية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، من بينهم 12 أكاديميًا وثلاثة أعضاء مراسلين في الأكاديمية الروسية للعلوم.

ووفقاُ لبيانات ديوان نائبة رئيس الحكومة الروسية، لأغراض تنفيذ مشروع "العلوم" الوطني في أعوام 2019-2924، سيتم تخصيص نحو 636 مليار روبل (نحو 9.7 مليار دولار)، ومنها 405 مليارات روبل (نحو 6.2 مليار دولار) ستكون من موارد الميزانية الاتحادية.