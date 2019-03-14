علماء الآثار الروس يدرسون المدن السورية الموجودة تحت الماء

سيتوجه علماء آثار من روسيا إلى سوريا لدراسة المدن الساحلية الموجودة تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع العلماء استكشاف ميزات الملاحة القديمة.

جاء في بيان لجامعة سيفاستوبول، اليوم الخميس "نظم مركز البحوث والتكنولوجيا البحرية التابع لجامعة سيفاستوبول الحكومية رحلة استكشافية تحت الماء في المياه الإقليمية لسوريا، التي ستُعقد في النصف الثاني من عام 2019 بدعم من وزارة الدفاع الروسية ومعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

وخلال الرحلة، سيبحث العلماء عن القطع الأثرية في منطقة المياه، حيث تواجدت الموانئ الفينيقية القديمة.

وأضاف البيان على لسان مدير جامعة سيفاستوبول الحكومية، فلاديمير نيتشيف "ومثال عن مناطق البحث، ستكون جزيرة أرواد، التي تبعد 3.5 كم عن طرطوس. حيث سوف يدرس المشاركون في الرحلة خصوصيات الملاحة القديمة على طول الطريق من تاوريس خيرسون (مستعمرة يونانية قديمة تأسست منذ ما يقرب من 2500 سنة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم) إلى المراكز الرئيسية للحضارات القديمة".