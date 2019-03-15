بوتين يدين العملية الإرهابية بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أرسل برقية تعزية إلى رئيسة وزراء نيوزيلاندا بسقوط ضحايا جراء العملية الإرهابية في مدينة كرايستشيرش، معربا عن أمله في معاقبة جميع المتورطين.

وعرض موقع الكرملين الرسمي التابع للرئاسة الروسية نص البرقية المرسلة من بوتين لرئيسة وزراء نيوزيلندا وجاء فيها: "الهجوم على مدنيين تجمعوا لقضاء الصلاة يصدم بقسوته وآمل بمعاقبة جميع المتورطين".

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أكدت في وقت سابق اليوم الجمعة، سقوط العشرات بين قتيل وجريح في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

كما أغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة وشددت التدابير الأمنية على المدارس.