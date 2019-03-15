لافروف يلتقي نائب رئيس الوزراء الجزائري في موسكو 19 مارس

موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة: "يوم التاسع عشر من مارس تجري مباحثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قبل أيام، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)