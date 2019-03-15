سيناتور روسي: إلى يومنا هذا محاربة الإرهاب ليست من أولويات دول كثيرة

شهد العالم، اليوم الجمعة، هجوما إرهابيا مريعا أثار قلق العديد من الدول منها روسيا، حيث علق سيناتور على ما يجري لـ"سبوتنيك".

© REUTERS / Handout "سفاح" نيوزيلندا يبعث برسائل ومنها لرؤساء دول كبرى

قال عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي فراننتس كلينتسيفتش في حديث لـ" سبوتنيك " بشأن المجزرة الإرهابية التي حدثت في نيوزيلاندا: "لم يحدث في نيوزيلاندا شيء من هذا القبيل في وقت سابق، أنا لا أستبعد أن الإرهابيين وجدوا "وكرا خاصا"، لعلمهم أنه لا توجد هناك تشديدات أمنية.

ثم أضاف، تظهر الحياة، أن الإرهاب لا ينتمي إلى جنسية معينة ولا لبلد، في الحقيقة أكدت روسيا على مدى سنوات عديدة على أن محاربة هذا الشر، لا يتم إلا عن طريق توحيد الصفوف، لكن إلى الآن بالنسبة للكثيرين، الأمر غير مفهوم، فهم ما زالوا يتصرفون بطريقة أو بأخرى على مبدأ أن هذه المشكلة لا تهمهم.

وتابع: "اليوم، يجب على كل شخص مسؤول وقائد أن يفهم أنه لا يمكن الصراع مع طاعون القرن الحادي والعشرين، وهو الإرهاب الدولي، إلا بتوحيد الجهود المشتركة معًا، ولا توجد خيارات أخرى للتعامل مع ذلك. والأحداث التي جرت في نيوزيلندا تؤكد على هذا مرة أخرى. أقدم تعازي لأهالي الضحايا الذين عانوا وسقطوا جراء هذا العمل الشنيع".

وقد وقع الهجوم في صباح يوم الجمعة 15 آذار/مارس، إذ تم إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش. وأسفر الهجوم عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 على الأقل.

وأطلق النار في أحد المسجدين المواطن الأسترالي برينتون تارانت. وصور بثا مباشرا للهجوم عبر الإنترنت. وعرف الرجل بآرائه اليمينية المتطرفة.

وقد تم احتجاز 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم.