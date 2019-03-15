موسكو: انقطاع الكهرباء في فنزويلا عمل تخريبي من الخارج حصل عن بعد

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا تم من الخارج ومنظمو هذا الهجوم عن بعد على علم بالمعدات التي صُنعت في كندا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة: "لقد عانت هذا الأسبوع فنزويلا من مصيبة شديدة، كلفت أرواح مواطني هذا البلد. ولقد حصلت للأسف بالطريقة ذاتها التي تحدثنا عنها خلال الإحاطة السابقة في 7 مارس ، عبر عمل تخريبي بعد ساعات قليلة فقط من التحذير الذي أطلقناه آنذاك.

© Sputnik . Сергей Мамонтов لافروف يؤكد مواصلة روسيا دعم فنزويلا

وأضافت المتحدثة "ومثلها مثل معظم المشكلات التي حلت بفنزويلا المستقلة في السنوات الأخيرة ، فقد جاءت هذه المشكلة مرة أخرى من الخارج. وفقًا لحكومة البلاد الشرعية التي يرأسها الرئيس مادورو، بالإضافة إلى معلومات من مصادر موثوقة أخرى تؤكد تعرض قطاع الكهرباء الفنزويلي لهجوم من الخارج، والحديث يدور عن تأثير عن بعد على نظام التحكم والمراقبة في محطات توزيع الكهرباء حيث تم تثبيت المعدات المصنعة في دول غربية، على حد علمي في كندا".

يتبع…