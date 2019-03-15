أمر حكومي روسي يقضي بتشكيل مراكز تدريب عسكري في 93 مؤسسة للتعليم العالي

© Sputnik . Valeriy Melnikov الجامعات الروسية تبتكر طرقا فذة في إعادة التدوير وتوليد الطاقة

موسكو — سبوتنيك . وجاء في الوثيقة التي تشمل قائمة تضم 93 جامعة ومعهد في مختلف الأقاليم الروسية: "يجب أن يتم تشكيل مراكز تدريب عسكري في المؤسسات التعليمية الفدرالية للتعليم العالي، وفقا للقائمة المرفقة.

يذكر أنه سبق وأصبح القانون الخاص بتناوب التدريب العسكري في مراكز التدريب العسكري ساري المفعول منذ يوم 31 كانون الثاني/ يناير الماضي. وذلك بعد أن وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في آب/ أغسطس من العام الماضي. ويتلخص الغرض من هذا القانون في تبديل عدة أنواع من هياكل التدريب العسكري التي كانت تعمل في مؤسسات التعليم العالي في الفترة السابقة (وهي مراكز وكليات التدريب العسكري) بهيكل واحد وهو مراكز التدريب العسكري.

يذكر أنه وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن هناك اليوم حولي 61 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي المدنية يحصلون على التدريب العسكري، منهم 10.5 ألف طالب يتدربون على أساس برنامج التدريب العسكري الخاص بالضباط العاملين و34.2 ألف طالب يتدربون على أساس برنامج التدريب العسكري الخاص بضباط الاحتياط، بالإضافة إلى 16.5 ألف طالب يتدربون على أساس برنامج التدريب العسكري الخاص بضباط صف وجنود الاحتياط.