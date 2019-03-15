لافروف يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة هاتفيا جدول الأعمال الدولي

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جدول الأعمال الدولي، وأعرب عن تعازيه بمصرع موظفي المنظمة العالمية بحادث تحطم الطائرة في إثيوبيا.

© Sputnik . Alexey Filipov لافروف يلتقي نائب رئيس الوزراء الجزائري في موسكو 19 مارس

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي، وأعرب لافروف عن تعازيه لـغوتيريش، بمصرع موظفي الأمم المتحدة بحادث تحطم الطائرة في إثيوبيا 10 آذار/ مارس".

هذا ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، صباح يوم الأحد الماضي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وكانت شركة "إس-7" الروسية وهي المشغل الوحيد لهذا نوع من الطائرات في روسيا قد أفادت لوكالة سبوتنيك بأنها أيضاً اتخذت قراراً لتعليق تشغيلها اعتباراً من 13 آذار/ مارس وحتى تتلقى البيانات حول أسباب الكارثة.