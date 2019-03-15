لجنة الدوما: يجب تحضير تدابير رد روسية على عقوبات الخزانة الأمريكية

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية، دميتري نوفيكوف، اليوم الجمعة، أن هناك ضرورة لأن تحضر بلاده تدابير رد على قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، اليوم.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفيكوف لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الأيام بالذات، يرى السياسيون الغربيون أنه من الضروري التذكير بأنهم لا يعترفون بحقيقة انضمام القرم لروسيا، وهم مستعدون لاستخدام ذلك في الضغط سياسيا واقتصاديا وغير ذلك من أشكال الضغط على بلادنا. بالطبع ينبغي أن نفكر بتدابير الرد وعلينا تحضيرها وتنفيذها وتحقيقها".

© flickr.com / vtgard كندا تفرض عقوبات على روسيا

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة قد أدرجت ثماني شركات روسية في قائمة العقوبات، بما في ذلك شركات في شبه جزيرة القرم. ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة، فرضت العقوبات على شركتي "أوكيان بريبور" و"زفيزدا" من سان بطرسبورغ، ومصنع زيلينودولسك في جمهورية تتارستان، ومصنع لبناء السفن في ياروسلافل ، وشركات في شبه جزيرة القرم — "فيولينت"، "كونسول ستروي"، "نوفيي برويكتي" ومكتب التصميم والتكنولوجيا "سودوكومبوزيت".

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليما روسيا فدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمئة من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوت في سيفاستوبول 95.6 بالمئة، لصالح الأمر ذاته.

وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزء من أراضيها تم احتلاله من قبل روسيا مؤقتاً.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مرارا أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.