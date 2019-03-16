في الذكرى الخامسة لضم القرم.. أكبر علم روسي يرتفع على جبل غاسفورت (صورة)

ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك" بلغت مساحة العلم، الذي رفع في وقت سابق على الجليد المنجرف للقطب الشمالي، وعلى جليد بحيرة بايكال وفي السماء فوق زفينيجورود، 1423 مترا مربعا.

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا تحتفل بالذكرى الخامسة لضم شبه جزيرة القرم

وشارك في الاحتفال كل من رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف وحاكم سيفاستوبول ديميتري أوفسيانيكوف.

وقامت روسيا بضم القرم عام 2014، على خلفية موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وبعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب بوتين استخدام القوات الروسية في أوكرانيا، وإجراء استفتاء تقرير المصير في شبه الجزيرة.