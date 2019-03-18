بوتين يزور القرم بمناسبة احتفالات الذكرى الخامسة لضمها إلى روسيا

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم شبه الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، حيث سيشارك أيضا في افتتاح محطات جديدة للطاقة الحرارية.

موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان مساء الأحد: "سيشارك الرئيس الروسي بافتتاح محطة الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا، وعبر اتصال فيديو مغلق محطة تافريتشيسكايا، بالإضافة إلى المحطة الفرعية "بورت" في شبه جزيرة تامان.

© Sputnik . Alexey Malgavko في الذكرى الخامسة لضم القرم.. أكبر علم روسي يرتفع على جبل غاسفورت (صورة)

بالإضافة إلى ذلك، سيتفقد الرئيس بوتين المجمع التذكاري "مالاخاف كورغان" لآثار الدفاع عن مدينة سيفاستوبول بين فترات 1854-1855 و1941-1944.

كما سيعقد الرئيس الروسي في نفس اليوم في المدينة لقاء مع ممثلي سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، بالإضافة إلى مشاركته في الاحتفالات المكرسة للذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء القرم عام 2014، وعودة شبه الجزيرة إلى روسيا.

الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد "إقليميا روسيا فيدراليا"، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت المنطقتان ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".