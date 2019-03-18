موسكو تطلق سراح أمريكي متهم بقضية تهريب

أعادت محكمة سولنتسيفو في موسكو، اليوم الإثنين، وبعد أكثر من ستة أشهر من جلسات الاستماع، إلى المدعي العام قضية المواطن الأمريكي، غايلين غراندستاف، حول تهريب مؤثرات عقلية، تتضمن مواد ببتيدات ومواد كيميائية تم حجزها من الصين عبر الإنترنت، وتم إطلاق سراح المتهم.

موسكو — سبوتنيك. نقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن القاضية آنا إيغوروفا قولها من قاعة المحكمة "تعيد المحكمة القضية إلى المدعي العام للقضاء على الانتهاكات التي تعرقل صدور الحكم أو أي قرار قضائي أخر ضد غراندستاف". ومن بين الانتهاكات — لائحة الاتهام المحتوية على مخالفات، التي لم تشر إلى التاريخ والوقت الدقيق لارتكاب الجريمة، والكمبيوتر الذي تم من خلاله تنفيذ الحجز عبر الإنترنت.

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وألغت القاضية، بالإضافة إلى ذلك، التدبير الوقائي المتخذ في وقت سابق، بشكل احتجاز المتهم، وأُطلِق سراح غراندستاف في قاعة المحكمة.

وتشير الوثائق المعلنة إلى "وجود نية إجرامية في الحصول غير المشروع على المؤثرات العقلية واستخدامها الإضافي عند ممارسة الرياضة"، وفي صيف عام 2017 ، قام المواطن الأمريكي "بتنظيم عبور مواد سائلة عبر الحدود تحتوي على مادة "غاما بيوتيرولاكتون" بشكل كبير".

هذا وكان قد تم اعتراض الطرد التابع للمواطن الأميركي من قبل موظفي إدارة التهريب في هيئة جمارك مطار "فنوكوفا" وتحت إشراف الضابط تم تسليم الطرد إلى عنوان غراندستاف، وبعد تسليمه إليه تم اعتقاله وإرساله إلى الحجز بتهمة تهريب المؤثرات العقلية وفق (القسم الثالث من المادة 229.1 للقانون الجنائي للاتحاد الروسي ، والتي تفترض إنزال عقوبة بالسجن تصل إلى 20 سنة)

ومن جانبه لم يعترف غراندستاف بتهمته، موضحاً بأنه يعاني من مرض التهاب مزمن نادر يسمى مرض كرون. لذلك، قام بحجز الببتيدات من هونغ كونغ لاستعادة نشاط الخلايا المصابة.