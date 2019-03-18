بوتين: السلطات الروسية ستبذل كل ما في وسعها لمنع الهجمات الإرهابية

وأضاف بوتين: "سنبذل كل ما وسعنا لمنع أي شيء مثل هذا. نحن نعرف مدى خطورة الهجمات الإرهابية في أي دولة. وأريد أن أعرب عن أملي في أن الفطرة السليمة في مجتمعنا، تكفي لأي تجارب".
وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي أرسل برقية تعزية إلى رئيسة وزراء نيوزيلاندا بسقوط ضحايا جراء العملية الإرهابية في مدينة كرايستشيرش، معربا عن أمله في معاقبة جميع المتورطين.
يذكر بأن مدينة كرايست تشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)