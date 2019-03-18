بوتين: السلطات الروسية ستبذل كل ما في وسعها لمنع الهجمات الإرهابية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إن السلطات الروسية ستبذل كل ما في وسعها لمنع الهجمات الإرهابية كما حدث في نيوزيلندا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين يصل إلى القرم بمناسبة الذكرى الخامسة لعودتها إلى روسيا

سيمفاروبيل — سبوتنيك . وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بالعامة في شبه جزيرة القرم: "نحن نحزن على الضحايا التي وقعت جراء الحادث الإرهابي الرهيب، والذي كان الغرض منه بالطبع تفجير الوضع في البلد".

وأضاف بوتين: "سنبذل كل ما وسعنا لمنع أي شيء مثل هذا. نحن نعرف مدى خطورة الهجمات الإرهابية في أي دولة. وأريد أن أعرب عن أملي في أن الفطرة السليمة في مجتمعنا، تكفي لأي تجارب".

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي أرسل برقية تعزية إلى رئيسة وزراء نيوزيلاندا بسقوط ضحايا جراء العملية الإرهابية في مدينة كرايستشيرش، معربا عن أمله في معاقبة جميع المتورطين.

يذكر بأن مدينة كرايست تشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.