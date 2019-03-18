سيناتور روسي: نشر قاذفات "تو - 22 إم 3" في القرم جاء ردا على نشر واشنطن لصواريخها في رومانيا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الإثنين، أن تمركز قاذفات "توبوليف-22إم3" بعيدة المدى في شبه جزيرة القرم، جاء رداً على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في رومانيا.

© AP Photo / Vadim Ghirda الغنم يهدد سلامة الدرع الصاروخي الأمريكي في رومانيا

موسكو — سبوتنيك . وقال بونداريف للصحفيين: "نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في رومانيا كان تحديا خطيراً، وردا على ذلك، قررت وزارة الدفاع الروسية نشر أسراب من قاذفات "توبوليف-22إم3 "بعيدة المدى في شبه جزيرة القرم، وقد أحدثت هذه الخطوة تغييرا جذريا في ميزان القوى في المنطقة ".

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن قيام الولايات المتحدة بنشر منصات إطلاق طراز "ام — ك 41" على أراضي رومانيا وبولندا يتعارض مع اتفاقيات التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.