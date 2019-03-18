بوتين: "ربيع القرم" أظهر للعالم بأسره أن روسيا قادرة على الحب والحماية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن "ربيع القرم" " أظهر للعالم بأسره أن روسيا قادرة أن تحب نفسها وتحمي مصالحها.

Ministry of Defence of the Russian Federation سيناتور روسي: نشر قاذفات "تو - 22 إم 3" في القرم جاء ردا على نشر واشنطن لصواريخها في رومانيا

وقال بوتين خلال اجتماع مع شخصيات عامة في القرم، مجيبا على حول ما يعنيه "ربيع القرم" بالنسبة له وأحداث عام 2014 "بقد كان ذلك مرحلة جديدة في تاريخ روسيا، حيث أظهر لنا وللعالم بأسره أنه يمكن لروسيا أن تحب نفسها وتحمي مصالحها. وننظر إلى مصالح شعبنا في المقام الأول. وهذا هو الشيئ الأكثر أهمية".

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

وتؤكد موسكو أن القرم إقليم روسي، ولا نقاش لوضع شبه الجزيرة مع أي طرف.