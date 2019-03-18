بوتين يعلن عن إقلاع محطات حرارية جديدة في القرم (صور)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لعودة شبه الجزيرة إلى روسيا الاتحادية، حيث أعلن عن إقلاع محطات جديدة للطاقة الحرارية.

تحتفل روسيا هذه الأيام بالذكرى الخامسة لعودة شبه جزيرة القرم إلى حضن الوطن الأم، روسيا، ففي مثل هذا اليوم وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسومي قبول انضمام جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول إلى قوام روسيا الاتحادية كيانين فدراليين بعد مصادقة البرلمان الروسي، الذي اعترف بنتائج استفتاء نظمته الجمهورية بحماية روسيا، وصوت فيه 96,77% من السكان لصالح العودة إلى روسيا.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في الاحتفالات بهذه المناسبة، حيث افتتح محطات حرارية جديدة للطاقة الكهربائية.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019

© Sputnik . Valeriy Melnikov زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - سيفاستوبل 18 مارس/ آذار 2019

كما تفقد بوتين المجمع التذكاري لأبطال الدفاع عن مدينة سيفاستوبول بين فترات 1854-1855 و1941-1944.

ومن المقرر أن يعقد لقاء مع ممثلي سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، ويشارك في الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء عام 2014، وعودة شبه الجزيرة إلى روسيا.

© Sputnik . Valeriy Melnikov زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - سيفاستوبل 18 مارس/ آذار 2019

غيورغي مرادوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم، قال في حديث مع "سبوتنيك" إنه بعد 5 سنوات، يرغب السياسيون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي في قبول وضع شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا الاتحادية، لكن لا يمكنهم ذلك بسبب أن وضع شبه جزيرة القرم ليس خاضعاً للقانون الدولي، بل لاعتبارات سياسية صرفة".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019

الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد "إقليميا روسيا فيدراليا"، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت المنطقتان ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.