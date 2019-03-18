تسجيل
18:09 18 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا ، 18 مارس/ آذار 2019

    بوتين يعلن عن إقلاع محطات حرارية جديدة في القرم (صور)

    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لعودة شبه الجزيرة إلى روسيا الاتحادية، حيث أعلن عن إقلاع محطات جديدة للطاقة الحرارية.

    تحتفل روسيا هذه الأيام بالذكرى الخامسة لعودة شبه جزيرة القرم إلى حضن الوطن الأم، روسيا، ففي مثل هذا اليوم وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسومي قبول انضمام جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول إلى قوام روسيا الاتحادية كيانين فدراليين بعد مصادقة البرلمان الروسي، الذي اعترف بنتائج استفتاء نظمته الجمهورية بحماية روسيا، وصوت فيه 96,77% من السكان لصالح العودة إلى روسيا.

    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا ، 18 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019

    ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في الاحتفالات بهذه المناسبة، حيث افتتح محطات حرارية جديدة للطاقة الكهربائية.

    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا ، 18 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019
    كما تفقد بوتين المجمع التذكاري لأبطال الدفاع عن مدينة سيفاستوبول بين فترات 1854-1855 و1941-1944.

    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - سيفاستوبل 18 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - سيفاستوبل 18 مارس/ آذار 2019

    ومن المقرر أن يعقد لقاء مع ممثلي سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، ويشارك في الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء عام 2014، وعودة شبه الجزيرة إلى روسيا.

    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - سيفاستوبل 18 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - سيفاستوبل 18 مارس/ آذار 2019

    غيورغي مرادوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم، قال في حديث مع "سبوتنيك" إنه بعد 5 سنوات، يرغب السياسيون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي في قبول وضع شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا الاتحادية، لكن لا يمكنهم ذلك بسبب أن وضع شبه جزيرة القرم ليس خاضعاً للقانون الدولي، بل لاعتبارات سياسية صرفة".

    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا ، 18 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القرم - محطة توليد الطاقة الحرارية "بالاكلافسكايا" ، 18 مارس/ آذار 2019

    الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد "إقليميا روسيا فيدراليا"، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت المنطقتان ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.

    انظر أيضا:

    بوتين: "ربيع القرم" أظهر للعالم بأسره أن روسيا قادرة على الحب والحماية
    سيناتور روسي: نشر قاذفات "تو - 22 إم 3" في القرم جاء ردا على نشر واشنطن لصواريخها في رومانيا
    بوتين يشارك باحتفالات الذكرى السنوية الخامسة لعودة القرم إلى الوطن الروسي
    الكلمات الدلالية:
    استفتاء, محطة حرارية, عودة القرم إلى روسيا, وكالة سبوتنيك, فلاديمير بوتين, القرم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك