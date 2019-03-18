بونداريف: الأنظمة القتالية الروسية تسيطر بالكامل على البحر الأسود

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الإثنين، أن الأنظمة القتالية الروسية تسيطر بالكامل على منطقة البحر الأسود، وهو أمر ضروري نظرا للاستفزازات المستمرة لسفن الناتو.

موسكو — سبوتنيك. وقال بونداريف للصحفيين بمناسبة الذكرى الخامسة لعودة القرم إلى روسيا الاتحادية: "اليوم، تسيطر الأنظمة القتالية الروسية بالكامل على منطقة البحر الأسود، وأصبحت شبه جزيرة القرم" حاملة طائرات غير قابلة للإغراق". وبالنظر إلى أن سفن الناتو تقوم بدوريات مستمرة في منطقة البحر الأسود، وتنظم الاستفزازات هناك، فإن تعزيز مجموعتنا المضادة للسفن يمتلك أهمية خاصة".

© Sputnik . Alexander Galperin انطلاق مناورات روسية تركية في البحر الأسود

وأشار السناتور الروسي إلى أن هذه الخطوات تتخذها روسيا لإنشاء توازن قوى في هذه المنطقة من أجل درء التهديدات المتعلقة بنشر إمكانات إضافية على طول الحدود الروسية وإنشاء جسور وقواعد يمكن استخدامها في ظل ظروف معينة لمحاولة إبراز القوة في العلاقة مع روسيا

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بداية الشهر الجاري، أن بلاده زادت قواتها العسكرية في القرم من أجل الدفاع عن شبه الجزيرة ومصالح روسيا في البحر الأسود.

يذكر في هذا السياق أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عقب إعلان أوكرانيا فرض قانون الطوارئ، بعد احتجاز موسكو لـ 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، أنها ستنشر قريباً أنظمة صواريخ أرض جو جديدة، في شبه جزيرة القرم.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتاً.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.