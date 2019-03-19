الكويت تلغي الحظر على استيراد منتجات روسية

أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية الروسية (روس سيلخوزنادزور)، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية الكويتية رفعت القيود على استيراد منتجات الدواجن من روسيا، باستثناء الأقاليم التي تم التسجيل فيها تفشي إنفلونزا الطيور الشديد العدوى .

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الهيئة: "قررت اللجنة العليا لسلامة الأغذية الكويتية بإلغاء الحظر على استيراد منتجات الدواجن إلى الكويت من كافة أنحاء روسيا باستثناء اقليم رستوف".

وأشارت الهيئة إلى أن القرار تم اتخاذه على أساس المعلومات التي قدمتها الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والزراعية خلال المشاورات التي جرت في 4-5 آذار/ مارس الحالي، والمواد التي قدمتها سابقاً.

وكانت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والزراعية (روس سيلخوزنادزور) قد أعلنت سابقاً، في آذار/ مارس، أنها بحثت مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، مسائل زيادة حجم توريدات المنتجات الحيوانية إضافة إلى الحبوب ومنتجاتها، فيما كانت إحدى المسائل الرئيسية إلغاء حظر توريدات منتجات الدواجن.